Легендарный корабль капитана Кука пролежал на дне 250 лет: где его нашли

Исследователи поставили точку в одной из самых длительных детективных историй подводных раскопок – после четверти века поисков.

Австралийский морской музей официально объявил, что обломки корабля под номером RI 2394, найденные в гавани Ньюпорта (США), принадлежат именно судну капитана Джеймса Кука, пишет ZME Science.

Поиски длились 25 лет – как над водой, так и под ней. Все эти годы в иле гавани Ньюпорта покоились остатки судна, которое в свое время обогнуло земной шар.

"Этот отчет является кульминацией 25 лет тщательного археологического изучения этого важного судна. Процесс включал подводные исследования в США и других странах", – прокомментировал результаты директор музея Дэрил Карп.

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Команда ANMM тщательно анализировала исторические карты, чертежи и конструктивные особенности. Особое внимание они уделили форме корпуса, расположению мачт, редким соединениям деревянных элементов – так называемым scarph – и происхождению древесины: всё это совпало с историческими описаниями корабля.

На борту под именем "Индевор" Кук совершил свою первую кругосветную экспедицию, в ходе которой выяснил, что Новая Зеландия – не часть материка, а два самостоятельных острова, разделенных узким проливом, впоследствии названным в его честь.

Судно продали в 1775 году и переименовали в "Лорд Сэндвич". В дальнейшем корабль использовали в военных целях – его потопили британские войска во время войны за независимость США в 1778 году.

Другие научные находки

Ранее УНИАН сообщал, что мексикано-словенская команда учёных обнаружила ранее неизвестный город майя под названием Минанбе, который более тысячи лет пролежал нетронутым под густым пологом джунглей. На месте обнаружили площади, дворцы, пирамиду высотой более 13 метров, а также стелы и алтари с иероглифическими надписями – одна из них датируется 849 годом нашей эры.

А в Египте археологи нашли утраченную "Книгу мертвых", захороненную на египетском кладбище. Египетские чиновники назвали свиток первым полным папирусом, найденным в районе Аль-Гураифа, и заявили, что он находится в хорошем состоянии.

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