Многие покупатели обходят стороной этот недорогой мясной продукт, а ведь он богат коллагеном

Его можно использовать не только в бутербродах.

Еще несколько десятков лет назад это было обязательным элементом покупок во многих польских семьях, но сегодня ситуация обстоит иначе, пишет Moje gotowanie.

Издание сообщило, что поляки часто обходят стороной этот традиционный мясной продукт, отдавая предпочтение популярным ветчинам, филе или мясным изделиям из птицы.

В статье отмечается, что это большая ошибка, ведь по вкусу трудно найти другой столь самобытный продукт.

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"Его плотная консистенция, выразительный аромат и богатый состав делают его идеальным для бутербродов, мясных нарезков или в качестве дополнения к традиционным закускам", – добавляет издание.

Объясняется, что речь идет о чёрном сальцесоне – одном из самых недооценённых классических блюд польской кухни.

Что же такое черный сальцесон?

Черный сальцесон относится к группе традиционных субпродуктов. Его изготавливают преимущественно из вареных свиных частей, таких как кожа, голова, субпродукты и мясо, отделенное при разделке туши.

"Свой характерный тёмный цвет он приобретает благодаря добавлению свиной крови, которая является одним из важнейших ингредиентов этого продукта", – поясняет издание.

В публикации рассказывается, что после варки все ингредиенты измельчают, приправляют специями и наполняют в оболочки. Затем масса охлаждается и застывает благодаря естественному содержанию желатина, получаемого из кожи и тканей, богатых коллагеном. Именно поэтому сальцесон имеет плотную, упругую структуру и легко нарезается тонкими ломтиками.

Указывается, что в зависимости от региона рецепты могут несколько отличаться: некоторые производители добавляют больше мяса, другие делают акцент на большем количестве субпродуктов или более насыщенной приправе. Чаще всего в составе можно найти перец, майоран, чеснок, кориандр и т. д.

Чем чёрный сальцесон отличается от белого?

Издание объясняет, что хотя оба продукта относятся к одной категории, различия между ними очень заметны. Самое главное из них – наличие крови в чёрном сальцесоне. Именно она обусловливает его тёмный цвет и более насыщенный вкус.

Отмечается, что белый сальцесон не содержит крови. Он изготавливается преимущественно из мяса, шкуры и субпродуктов, благодаря чему имеет значительно более светлый цвет. Его вкус мягче и нежнее. Его можно сравнить с мясным желе, заключенным в оболочку.

"Черный сальцесон хорошо сочетается с гарнирами с ярко выраженным вкусом, такими как сарепская горчица, хрен или маринованные овощи. Белый сальцесон чаще подают отдельно или с легкими гарнирами", – говорится в статье.

Черный сальцесон также очень хорошо сочетается с:

маринованным огурцом;

квашеной капустой;

Хреном;

Горчицей;

Свежим луком;

Хлебом;

Маринованным перцем.

Издание сообщило, что его можно использовать не только в бутербродах. Нарезанный кубиками он прекрасно подходит в качестве дополнения к салатам, закускам или нарезке колбас, которые подаются во время семейных встреч.

"Хорошо приготовленный сальцесон дарит гораздо более интересные вкусовые впечатления, чем популярные колбасные изделия промышленного производства. Ведь его рецептура основана на многолетних традициях и использовании различных частей свинины, что придает ему исключительный характер", – подытоживается в статье.

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