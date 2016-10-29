Главный антикоррупционер Украины задекларировал 250 тысяч гривень и 10 тысяч долларов наличных
За прошлый год в антикоррупционном бюро Сытник заработал 903,9 тыс грн.
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник за 2015 год задекларировал 903,9 тыс. грн зарплаты.
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Об этом свидетельствую данные в Едином госреестре деклараций чиновников.
Кроме этого, директор НАБУ заработал более 10 тыс. грн благодаря занятиям независимой профдеятельностью и чуть больше 2 тысяч – в ООО «Компас».
Супруга Сытника в 2015 году заработала 45 тыс. 351 грн в ЧАО «Закарпатьеоблэнерго».
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Также в собственности у семьи Сытника есть сбережения: 250 тыс. грн и 10 тыс. долларов.
Согласно данным декларации, в собственности директора НАБУ есть квартира в Броварах общей площадью 82,6 кв м, которая была приобретена в 2010 году. Стоимость квартиры - 295,5 тыс. грн.
Кроме того, директор НАБУ задекларировал земельный участок общей площадью 416 кв м, приобретенный в 2013 году, который принадлежит его супруге - Анне Сытник.
Также в декларации указан автомобиль Hyundai Elantra, 2012 года выпуска, который принадлежит Сергею Сытнику.