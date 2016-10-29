Контактная группа по Донбассу договорилась о внеочередных заседаниях двух подгрупп

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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"Сегодня состоялась видеоконференция Трехсторонней контактной группы. На повестке дня стояли вопросы безопасности. Также договорились о проведении внеочередных заседаний подгрупп по социально-экономическим и гуманитарным вопросам на следующей неделе", - сказала пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщал УНИАН, во время предыдущей встречи Трехсторонней контактной группы в Минске 26 октября рабочая группа по гуманитарным вопросам не заседала, потому что координатор от ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш в те дни находился на оккупированном Донбассе. Украинская сторона надеялась, что он сможет получить доступ к украинским заложникам.

Представители Украины на переговорах в Минске считают, что установление устойчивого мира в Луганской и Донецкой областях является неотъемлемым условием для продвижения в решении гуманитарных, политических и экономических вопросов.

26 октября Кучма в Минске призвал разблокировать процесс освобождения заложников.