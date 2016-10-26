Геращенко надеется на разрешение от боевиков на визит ОБСЕ к украинским заложникам на Донбассе

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявляет, что ожидает от контролируемых Россией боевиков на Донбассе предоставление координатору ОБСЕ в гуманитарной подгруппе разрешения на посещение украинских заложников на оккупированной территории.

Об этом Геращенко сообщила на своей странице в Facebook, пояснив, что координатор от ОБСЕ в гуманитарной группе находится на Донбассе уже несколько дней.

"Координатор от ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш в эти дни находится на оккупированном Донбассе. Надеемся, он получит доступ к наших заложников - впервые за полтора года. Поэтому гуманитарная группа сегодня не собирается в Минске", - заявила Геращенко, заверив, что "украинская сторона готова собраться в любой день, только чтобы был реальный прогресс в вопросе освобождения заложников".

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При этом, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы подчеркнула, что таким образом, украинская сторона ожидает результатов поездки Фриша.

"Но на сегодня этот вопрос заблокирован. Об этом, кстати, и об ответственности РФ в вопросе немедленного освобождения заложников (а среди них на сегодня на оккупированных территориях - 5 женщин), я говорила и на открытых дебатах в Совете безопасности ООН", - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.