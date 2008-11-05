Как изменятся украинско-американские отношения после победы Обамы

Политологи выдвигают разные версии развития украинско-американских отношений в связи с избранием нового Президента США.

Об этом говорится в переданном УНИАН эксперт-опросе Центра исследований политических ценностей “АКСИА”.

В центре напомнили, что по итогам выборов Президента США, которые состоялись 4 ноября, победил представитель Демократической партии Барак ОБАМА, который станет 44-м Президентом страны. В связи с этим центр обратился к политическим экспертам с вопросом: “Как изменятся украино-американские отношения после избрания нового Президента США?”.

Так, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что со вступлением в должность нового президента США украино-американские отношения могут улучшиться.

По словам М.ПОГРЕБИНСКОГО, Б.ОБАМА больше будет заниматься внутренними проблемами, преодолением кризисных явлений, чем внешней политикой.

По мнению эксперта, это касается и вопроса присоединения Украины и Грузии к НАТО.

“Новый американский президент будет готов выслушать аргументы “Старой Европы”, не будет так настаивать на включении Украины и Грузии в НАТО, как это делал БУШ, Кондолиза РАЙС и делал бы, конечно, его конкурент. Желание прислушиваться к “Старой Европе” приведет к позитивным последствиям в выработке внешней политики собственно в самой Украине. Не будет такого, как сейчас, когда ЮЩЕНКО рассчитывает, что американцы додавят Европу. Это означает, что она будет приближена к украинским национальным интересам, а не интересам, сформированным республиканской администрацией”, - уверенный М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

По его словам, общий климат в мире, когда с нового листа политику отношений начинают Европа, Россия и США, позволяет Украине приобщиться к позитивным тенденциям в этих новых отношениях. “Существует шанс, что Украина станет не раздражителем в российско-европейских и российско-американских отношениях, а наоборот - фактором поиска компромиссных решений”, - считает политолог.

В свою очередь, руководитель социологической службы “Украинский барометр” Виктор НЕБОЖЕНКО убежден, что отношения между Украиной и США могут ухудшиться.

„Прямо отношения, может, даже осложнятся, потому что ОБАМУ никто, в сущности, не знает. Он лишь недавно ворвался в политику. В этой ситуации никто из украинских политиков не может похвастаться, что дарил ему то ли голубя, то ли вышивку, то ли какой-либо продукт индустриального могущества Украины. У ОБАМЫ сейчас есть время для того, чтобы не реагировать на намеки и пожелания украинских политиков. Ближайшие полгода политика Госдепа по отношению к Украине будет сильнее обамовских предпочтений. Он должен определиться в отношении Украины”, - сказал политолог.

По его мнению, косвенно ситуация также может осложняться.

“ОБАМА постарается быть радикальнее, прежде всего, к России. Обострение отношений между Россией и США в силу того, что ОБАМА захочет показать, что он не слабак, мгновенно отобразится на российско-украинских отношениях. Ведь Украина имеет западный вектор, а Россия никакого вектора не имеет. Из-за вот этого непрямого фактора победа ОБАМЫ, а не победа МАККЕЙНА, создадут нам проблемы”, - считает В.НЕБОЖЕНКО.

Вместе с тем директор политических программ Центра исследований политических ценностей “АКСИА” Александр МЕДВЕДЕВ отметил, что пока рано говорить, как могут измениться украино-американские отношения после избрания Б.ОБАМЫ.

“Сейчас еще рано делать какие-то выводы по поводу изменений американо-украинских отношений. Украина для США - это важная геополитическая площадка для диалога с Россией. И вряд ли с изменением главы Белого Дома что-либо изменится в этом контексте. Более того, присутствие такого советника как Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ лишь усиливает геополитическую составляющую отношений”, - сказал эксперт.

Президент Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ также считает, что не стоит ожидать радикальных изменений в отношении США к Украине после вступления в должность нового президента Б.ОБАМЫ.

„Независимо от изменений в верхушке американского правящего истеблишмента мы должны рассчитывать, что в русле политики национальных интересов США Украина пока еще остается инструментом игры с Евразией, не более того. Украина является неотъемлемой составляющей сдерживания России. Об этом всегда писали ведущие политологи, которые являются консультантами режимов США. Об этом, кто откровенно, кто более прикрыто, заявляли и политические лидеры. Поэтому ожидать от США каких-то радикальных изменений в отношении не стоит”, - сказал эксперт.

В то же время, по его словам, Б.ОБАМА является проводником возможной мягкой либеральной модели формы мироустройства, и на это ожидают элиты и в Европе, и в Евразии.

По мнению А.ЕРМОЛАЕВА, с Б.ОБАМОЙ связывают надежды на более самостоятельное и самодостаточное развитие ЕС, на постепенный переход от евроатлантического формата развития к режиму нескольких региональных полюсов.

“Вот такой тренд может быть выгодным Украине потому, что он обеспечит больше возможностей, снижает риски противостояния в евразийском регионе. В случае, если эти реформы начнутся в ближайшие 3-5 лет, то Украина получит возможность преодолеть нынешнюю непродуктивную линию на ускоренную евроатлантическую интеграцию и активно участвовать в формировании новых систем, как экономической, так и политической. Имею в виду новое разделение труда в Европе и новые системы безопасности”, - заметил эксперт.

А.ЕРМОЛАЕВ также считает, что “это может снизить риски и в отношениях Украины с Россией, увеличить возможности участия Украины в крупных интеграционных проектах не только в Европе, но и в большой Евразии”.