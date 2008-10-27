К юбилею комсомола коммунисты откроют памятную доску Гайдару

29 октября на 90-летие Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) в Симферополе торжественно откроют мемориальную доску советскому писателю Аркадию Гайдару.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины.

Помимо этого, по случаю юбилея комсомола коммунисты и комсомольцы проведут в Симферополе ряд других торжественных мероприятий. В частности, проведут митинг, возложат цветы к памятникам Владимиру Ленину, народному артисту СССР Юрию Богатикову и комсомольцам.

Кроме того, на здании бывшего Крымского областного комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Украины установят восстановленные после реставрации ордена В.И.Ленина, которыми был награжден советский комсомол.

Молодежная общественно-политическая организация, которая позже стала называться ВЛКСМ, была создана на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября 1918 года.