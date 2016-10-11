Яценюк прибыл в ГПУ для дачи показаний по делу о преступлениях бывших чиновников во время Евромайдана

Как отмечает пресс-служба "Народного фронта", Яценюк напомнил, что уже дважды предварительно давал показания по делам диктаторских законов Януковича.

Он сообщил, что сам обратился в органы прокуратуры относительно дачи показаний по событиям во время Революции Достоинства: «7 октября уже органы прокуратуры пригласили относительно дачи всех показаний по "делу Майдана».

«Считаю, что это дело должно быть завершено. Не просто завершено – оно должно быть передано в суд. И законодательство дает возможность провести заочное правосудие и вынести приговор всем преступникам, которые выступили против прав и свобод украинского народа. В том числе и высшему руководству украинского государства, которое было на тот момент: это и президент, и вся вертикаль власти, которая давала незаконные приказы и на чьих руках смерть украинцев», - подчеркнул Яценюк.

Отвечая на вопросы журналистов, лидер «Народного фронта» отметил, что сегодня речь пойдет «о периоде с 20 января до самых трагических событий на Майдане».

Он отметил, что новый генеральный прокурор дал все полномочия следственной группе в этом вопросе, которая насчитывает несколько сотен людей: «Убежден, что ни документы не горят, ни показания не горят. Есть политическая воля и юридические основания для доведения этого дела до суда».

«Понимая сложность этого следствия, думаю, что здесь нет ни одного факта, который может быть бесполезен. Как мне известно, уже допрошены сотни людей в этом вопросе, и каждое показание имеет свой вес. Для того, чтобы это был действительно справедливый и честный суд, необходимо допросить всех, и это есть не право, а обязанность каждого гражданина – прийти и дать показания», - добавил Арсений Яценюк.