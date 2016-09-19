"Избирательный фарс в Крыму": Украина обратилась к международным партнерам, анонсировала "обновление" санкционных списков

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины относительно признания нелегитимными выборов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Украины.

"Украина решительно осуждает организацию Российской Федерацией на территории временно оккупированных ею Автономной Республики Крым и г. Севастополь выборов в Государственную думу Федерального собрания РФ седьмого созыва", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что резолюции А/RES/68/262 «Территориальная целостность Украины», одобренной 100 государствами мира, Генеральная ассамблея ООН призвала все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь и воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы рассматриваться как признание такого измененного статуса.

"Именно поэтому в Украине рассчитывают на последовательность наших партнеров и их преданность международному праву и уважению территориальной целостности и суверенитета Украины. Призываем не признавать результаты выборов в Государственную думу Федерального собрания РФ в части голосования на территории оккупированного Крымского полуострова. Украина передаст также всем своим международным партнерам перечень лиц, непосредственно причастных к организации избирательного фарса в Крыму, и тех, кто принимал участие в незаконных выборах, для включения их в санкционные списки», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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Также в МИД подчеркнули, что «Украина обновляет свое категорическое требование к Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против нашего государства и деоккупировать захваченные ею украинские территории, выведя оттуда свои войска".

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ. Голосование проходило, в том числе и на территории временно оккупированного Крыма.

Перед выборами МИД Украины выразил протест по поводу намерений РФ провести выборы в Крыму и Севастополе. Также в МИД заявили, что в связи с этим проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России невозможно.