Выборы в Госдуму РФ: после подсчета 90% голосов "неожиданно" лидирует "Единая Россия"
08:46, 19 сентября 2016Мир
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В российскую Госдуму проходят четыре партии: "Единая Россия", ЛДПР, коммунисты и "Справедливая Россия".
На выборах побеждает "Единая Россия" / Коммерсант
В России после подсчета 90% протоколов на выборах в Государственную думу лидирует партия Путина "Единая Россия".
Как сообщает "РБК", у "Единой России" 54,21% голосов, КПРФ – 13,53%, ЛДПР – 13,28%, "Справедливой России" - 6,19%.
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Остальные политсилы не преодолевают 5% барьер. Больше 2% набрали "Коммунисты России" (2,35%). У "Яблока" - 1,85%, Партии пенсионеров - 1,74%.
В одномандатных округах в большинстве случаев также победили представители "Единой России".
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