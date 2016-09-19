Выборы в Госдуму РФ: после подсчета 90% голосов "неожиданно" лидирует "Единая Россия"

В России после подсчета 90% протоколов на выборах в Государственную думу лидирует партия Путина "Единая Россия".

Как сообщает "РБК", у "Единой России" 54,21% голосов, КПРФ – 13,53%, ЛДПР – 13,28%, "Справедливой России" - 6,19%.

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Остальные политсилы не преодолевают 5% барьер. Больше 2% набрали "Коммунисты России" (2,35%). У "Яблока" - 1,85%, Партии пенсионеров - 1,74%.

В одномандатных округах в большинстве случаев также победили представители "Единой России".