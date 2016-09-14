Вопрос безвизового режима для Украины находится на этапе окончательного решения – еврокомиссар Хан

"Еврокомиссар Ган заверил, что вопрос предоставления Украине безвизового режима находится на этапе окончательного решения", - сообщил спикер ВР в Twitter.

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Вместе с тем Ган заверил Парубия в его активном содействии предоставлению Украине безвизового режима со странами Европейского Союза.

"Вопрос безвизового режима - это вопрос символический, когда все граждане Украины смогут чувствовать себя свободными гражданами свободного мира", - добавил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение стало следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.

5 сентября участники заседания Комитета Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел не предоставили никаких возражений к докладу о предоставлении Украине безвизового режима.

13 сентября президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Украина в октябре получит безвизовый режим с Евросоюзом.