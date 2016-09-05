Докладчик ЕП попросила членов профильного комитета поддержать доклад по безвизовому режиму для Украины

Все участники высказались в поддержку доклада, который представила на заседании докладчик Мария Габриэль, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

Поправки к документу можно вносить до 15 сентября. Ожидается, что комитет будет голосовать за доклад в конце сентября.

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В ходе выступления Габриэль отметила, что во время подготовки документа она поставила ряд вопросов, на которые получила "удовлетворительные ответы". При этом Габриэль выразила убеждение, что либерализация визового режима будет способствовать более тесному партнерству между Украиной и ЕС.

"Украина - ключевой для ЕС партнер в рамках «Восточного партнерства»... Мы только можем приветствовать тот факт, что этот диалог (по безвизовому режиму) был полезным инструментом для проведения реформ", - подчеркнула депутат.

В завершение Габриэль "попросила членов комитета поддержать доклад".

Депутат Михал Бони в своем выступлении подчеркнул, что "нам известно, что все требования были выполнены".

"Мы должны за короткое время предоставить наши поправки и поддержать Украину. Это также важно для сообщества и для ускорения реформ, это также будет символом доверия между Украиной и ЕС", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, «Доклад о предложении внести поправку в правила Европейского парламента и Совета № 539/2001 со списком третьих стран, граждане которых освобождены от требования иметь визу (Украина)» состоит из двух частей: проекта резолюции Европарламента с соответствующим предложением, которая будет в дальнейшем вынесена на голосование в рамках комитета в конце сентября и в рамках пленарного заседания Европарламента, а также пояснений.

В проекте резолюции предлагается, чтобы Европарламент «принял свою позицию в первом чтении, принимая предложение Еврокомиссии» предоставить Украине безвизовый режим.

В то же время в проекте предлагается, чтобы Европарламент призвал Еврокомиссию вернуть это вопрос в парламент в случае, если в предложения будут внесены изменения или они будут заменены другим текстом.

В проекте ЕП также поручает президенту передать эту позицию в Совет ЕС, Еврокомиссию и национальные парламенты.

В пояснительной части докладчик Габриэль констатирует, что Украина «достигла необходимого прогресса и выполнила все необходимые критерии для принятия такого решения».

Кроме Европарламента, предложение Еврокомиссии должна рассмотреть визовая рабочая группа Совета ЕС с последующим принятием решения на заседании постоянных представителей и окончательным принятием Советом ЕС.

Напомним, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина успешно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.