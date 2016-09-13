Порошенко подписал закон об определении российских телепередач неевропейскими

Как сообщается на сайте Верховной Рады, целью закона является увеличение доли украинского и реально европейского продукта.

Документ был возвращен в парламент с подписью президента в понедельник, 12 сентября.

В частности, закон предусматривает изъятие российского аудиовизуального продукта из квоты европейского на телевидении и радио. При этом спутникового вещания это не касается.

Читайте такжеВладелец 1+1 медиа опроверг информацию о продаже телеканала 1+1

"Передачи европейского производства, а также США и Канады должны составлять не менее 70 % общего недельного объема вещания, в том числе не менее 50 % общего недельного объема вещания - передачи украинского производства. В радиопрограммах музыкальные произведения украинских авторов и исполнителей должны составлять не менее 50 % общего еженедельного объема вещания", - говорится в документе.

Передачей европейского производства считается передача, созданная одним или несколькими юридическими лицами-резидентами стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном вещании.

Кроме того, к таким передачам относятся те, которые изготовлены по заказу юридических лиц-резидентов стран, ратифицировавших конвенцию при условии, что непосредственным производителем такой передачи также является лицо-резидент таких стран.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что президент Петр Порошенко все еще не подписал закон об определении неевропейскими телерадиопередач государства-оккупанта.