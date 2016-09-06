Глава профильного комитета ВР призвал Порошенко подписать закон об определении российских телепередач неевропейскими

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"По мотивам обращение Президента Петра Порошенко - важно уделить внимание гуманитарной политике и отметить принятый закон об увеличении доли песен на украинском языке. Спасибо за призыв сделать тоже самое на телевидении. Сделаем. Проект готов. Но очень хочу попросить подписать наконец давно принятый закон о выводе российского информационного продукта из квоты европейского, чтобы увеличить долю украинского и реально европейского продукта", - написала Сюмар.

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По ее информации, этот закон "очень долго лежит под сукном в Администрации без подписи" из-за просьбы некоторых телеканалов, которые "любят концерты Баскова и Кобзона".

"Думаю, Украина дороже идеологических видений некоторых руководителей якобы украинских телеканалов. Надеюсь, что Президент обратит внимание и подпишет закон, который сегодня имеет статус "в игноре", - написала Сюмар.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 мая приняла закон о внесении изменений в Закон "О телевидении и радиовещании" (относительно определения передач европейского производства) (№2766).

В статье 28 Закона "О телевидении и радиовещании" установлено, что лицензиаты (кроме спутникового вещания) в промежутках времени между 07.00 и 23.00 должны придерживаться таких пропорций между украинскими и иностранными передачами: передачи европейского производства, а также США и Канады должны составлять не менее 70% общего недельного объема вещания, в том числе не менее 50% общего недельного объема вещания – передачи украинского производства (ранее говорилось о не менее 80% для программ европейского производства); в радиопрограммах музыкальные произведения украинских авторов и исполнителей должны составлять не менее 50% общего еженедельного объема вещания.

В то же время, в случае, если передача создана по заказу или при участии одного или нескольких юридических лиц-резидентов государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором и/или государством-оккупантом, такая передача не может считаться передачей европейского или украинского производства.