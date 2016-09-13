Украина готова бойкотировать ПАСЕ, если российская делегация будет допущена – Климкин

Об этом в эфире Свободы слова на канале ICTV заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Европейская правда.

«Мы будем рассматривать разные варианты, вплоть до того, чтобы не участвовать в работе ПАСЕ. Конечно, я не могу сказать это народным депутатам Украины, это их суверенное решение, но я буду советовать делать очень радикальные шаги», – отметил Климкин.

Председатель Постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев подтвердил готовность делегации к таким действиям.

«Глава МИД Климкин: «Украина готова бойкотировать ПАСЕ, если российская делегация будет допущена». Я подтверждаю настроения в делегации Украины», – написал он в Twitter.

MFA Klimkin: "Ukraine is ready to boycott PACE if RUS delegation will be admitted." I'm to confirm moods in UA delegation. @PACE_President — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 13 сентября 2016 г.

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Как известно, российская делегация находится под санкциями ПАСЕ, которые были введены в апреле 2014 года за аннексию Крыма.

Россияне лишены права участвовать в миссиях по наблюдению за выборами, быть докладчиками, а также быть назначенными в качестве представителей ПАСЕ в других органах.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Госдуму РФ. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, оккупированного Россией весной 2014 года. РФ заявила о намерении открыть в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове четыре избирательных участка.

8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины. МИД Украины выразил протест по поводу намерений провести выборы во временно оккупированных Автономной Республике Крым и Севастополе. Также в МИД заявили, что в связи с этим проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России является невозможным. В МИД отметили, что голосование в российских диппредставительствах возможно исключительно после отказа от проведения выборов на оккупированных территориях Украины, а также после исключения из списков кандидатов в депутаты от российских партий, включенных в региональные группы, которые охватывают временно оккупированные территории Украины. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера считает, что новоизбранная Госдума будет нелегитимной из-за привлечения к выборам оккупированного Крыма.