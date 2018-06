Украина готова бойкотировать ПАСЕ, если российская делегация будет допущена – Климкин

Об этом в эфире Свободы слова на канале ICTV заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Европейская правда.

«Мы будем рассматривать разные варианты, вплоть до того, чтобы не участвовать в работе ПАСЕ. Конечно, я не могу сказать это народным депутатам Украины, это их суверенное решение, но я буду советовать делать очень радикальные шаги», – отметил Климкин.

Председатель Постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев подтвердил готовность делегации к таким действиям.

«Глава МИД Климкин: «Украина готова бойкотировать ПАСЕ, если российская делегация будет допущена». Я подтверждаю настроения в делегации Украины», – написал он в Twitter.

MFA Klimkin: "Ukraine is ready to boycott PACE if RUS delegation will be admitted." I'm to confirm moods in UA delegation. @PACE_President