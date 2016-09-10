МИД назвал условия, при которых возможно проведение выборов в Госдуму РФ на территории Украины

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины о намерениях российской власти провести выборы на временно оккупированных территориях.

МИД Украины выразило стране-оккупанту решительный протест по поводу намерений провести выборы на временно оккупированных территориях Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь.

«Такие действия российской стороны противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права и законодательству Украины, в частности, Уставу Организации Объединенных Наций, Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций А/RES/68/262 «Территориальная целостность Украины» от 27 марта 2014 года, Хельсинкскому заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года, Меморандуму о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, обязательствам Российской Федерации по Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 31 мая 1997 года», - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

МИД обратилось к российской стороне с требованием не проводить выборы на временно оккупированных территориях.

В этой же связи министерство отметило, что проведение таких выборов в помещениях дипломатического и консульских представительств России является невозможным.

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«Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, российские дипломатические представительства должны уважать законодательство государства пребывания и не использовать его помещения в целях, несовместимых с функциями представительства, предусмотренных законодательством и многосторонними и двусторонними международными договорами, участницей которых является Российская Федерация», - сказано в комментарии.

В МИД Украины назвали условия, при которых возможно проведение выборов в Госдуму на территории Украины.

«Нами было отдельно отмечено, что проведение выборов депутатов Государственной думы России в помещениях российских диппредставительств на территории Украины возможно исключительно после отказа российской стороны от проведения выборов на оккупированных территориях Украины, а также после изъятия из федеральных списков кандидатов в депутаты, выдвинутых российскими политическими партиями, включенных в региональные группы, которые охватывают временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины», - сообщили в министерстве.

МИД Украины в очередной раз призывает официальный Кремль прекратить агрессию против Украины и призывает международное сообщество усилить дипломатическую поддержку Украины, направленную на деоккупацию Автономной Республики Крым, города Севастополь, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Государственную думу Российской Федерации. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, аннексированного Россией весной 2014 года.

Сегодня, 10 сентября, президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму России на территории Украины.

8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламентариев иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты.