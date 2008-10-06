Литвин до сих пор ждет реакции на свои предложения

Во фракцию Блока Литвина не поступала информация о завтрашних консультациях у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом в интервью УНИАН сообщил лидер фракции Владимир ЛИТВИН.

По его словам, ни через аппарат Верховной Рады, ни через фракцию приглашение на такие консультации не поступало.

Также В.ЛИТВИН сообщил, что его политическая сила не принимает участия ни в каких переговорах о создании коалиции. Он напомнил, что еще на прошлой неделе фракция Блока Литвина изложила свое видение того, что необходимо делать парламенту в первую очередь, и разослала это всем политическим силам.

«Однако никакой реакции мы не получили», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Президент заявил, что намерен 7 октября провести консультации о роспуске Верховной Рады, если не будет создана новая коалиция. В соответствии с Конституцией, в них должны принимать участие лидеры всех фракций парламента.