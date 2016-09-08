"Нелегитимная" Госдума: в Кремле отреагировали на возможное непризнание российских выборов
В Кремле заявили, что не будут «воспринимать» непризнание выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму со стороны иностранных парламентов.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В данном случае это решение не будет играть какой-либо роли и никак не будет восприниматься Москвой, потому что Крым – это территория России. В данном случае мы это решение не сможем признать или принять во внимание», - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль будет реагировать на непризнание выборов в аннексированном Крыму со стороны иностранных парламентов.
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Как сообщал УНИАН, 8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму, а также не признавать их результаты ни при каких обстоятельствах.
Выборы в Госдуму РФ пройдут 18 сентября.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.
Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.