Выборы в Госдуму: в украинских диппредставительствах РФ собираются открыть четыре участка

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На территории Украины такие избирательные участки будут сформированы в посольстве России в Киеве и генеральных консульствах России в Одессе, Львове и Харькове», - сказала Захарова.

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Захарова призвала органы власти Украины обеспечить безопасность голосования 18 сентября в посольстве РФ и консульских учреждениях РФ на территории Украины.

Она заявила, что согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских отношениях 1963 украинская власть обязана принять меры по защите дипломатических учреждений «от любых возможных провокаций, вторжения и нанесения ущерба, а также для предотвращения любого нарушения спокойствия или оскорбления достоинства».

Как сообщалось, 5 сентября председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал крымчан бойкотировать выборы в Госдуму, которые незаконно организовывает оккупационная власть полуострова.

Сегодня, 8 сентября Верховная Рада Украины обратилась к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям с призывом воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму, а также не признавать их результаты при любых обстоятельствах.