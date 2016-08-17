Турчинов считает необходимым изменение отношения Украины к солдатам как к "пушечному мясу"

Об этом говорится в его статье "Национальная безопасность Украины: вызовы и приоритеты" в газете "Голос Украины", сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, несмотря на стратегическое намерение Кремля подчинить Украину, ситуация может развиваться по двум основным сценариям. Первый сценарий, считает он, военный - "полномасштабная военная агрессия, которая сейчас является наиболее проблемной и опасной для самого Кремля, но к осуществлению которой ВС РФ упорно готовятся", а второй - гибридный, который в настоящее время остается наиболее вероятным.

Он подчеркнул, что долгосрочный характер российской угрозы на фоне тенденций роста нестабильности в мире формирует внешнюю среду вокруг Украины и определяют наивысший приоритет политики национальной безопасности.

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"В этих условиях высшим национальным приоритетом является дальнейшее укрепление сектора безопасности и обороны. Во время внешней агрессии развитие Вооруженных сил, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, правоохранительных и разведывательных органов являются, без преувеличения, условием выживания независимой Украины и ее прогресса. На этом нельзя экономить деньги. Финансы не будут нужны, если мы не сможем защитить государство", - заявил Турчинов.

По его убеждению, реформа "должна обеспечить полный отказ от российско-советского отношения к солдату как к пушечному мясу и введение главного принципа НАТО - безусловной важности сохранения жизни военнослужащих во время выполнения боевых задач". "Прохождение военной службы должно открывать социальные лестницы, стать обязательным условием для политической или государственной карьеры, быть общественно престижным и материально привлекательным", - сказал он.

По словам Турчинова, в условиях противостояния с Россией Украина не может отказаться от призыва: "Потребность в подготовленных резервах является слишком большой и критичной для выживания государства".

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По мнению секретаря СНБО, ключевая задача заключается в развитии сферы безопасности и оборонного потенциала государства. Он отметил, что впервые в истории независимой Украины осуществлен комплексный обзор сектора безопасности и обороны, на основе которого СНБО принял систему стратегических документов в сфере безопасности и оборонного планирования, среди которых Стратегия национальной безопасности, Военная доктрина Украины, Концепция развития сектора безопасности и обороны Украины, Стратегия кибербезопасности.