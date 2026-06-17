Харлан опубликовала новое фото своей новорождённой дочери

Несколько дней назад фехтовальщица Верше стала мамой.

Известная украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая 14 июня родила дочь, уже выписалась из роддома.

Об этом новоиспеченная мамочка рассказала в своём Instagram и показала, как её жених – итальянский шаблист Луиджи Самеле – несёт дочь Арианну домой. Также спортсменка поблагодарила всех за поздравления.

"Спасибо каждому за поздравления! Сколько теплых слов. Уже едем домой", – написала Харлан.

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Ольга также поделилась новым фото малышки. Заметно, что у девочки темный цвет волос, однако лицо её звездной мамы решила пока не показывать в сети.

К слову, Харлан уже более шести лет в отношениях с Луиджи. В сентябре 2024 года пара обручилась на берегу океана, однако пока официально они не сыграли свадьбу. 35-летняя Ольга в феврале этого года публично объявила о беременности. Для спортсменов это первый общий ребенок.

Напомним, ранее супруга Женя Кота назвала причину, по которой пока не решается на второго ребенка.

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