17 июня: церковный праздник сегодня, почему день считается одним из самых непростых в году

Православный праздник сегодня в народе называют Мануйло и Савелий.

17 июня по новому стилю православная церковь чтит память святых мучеников Савела, Исмаила и Мануила.

В этот день верующие вспоминают их подвиг и стойкость в вере.

Рассказываем, какие традиции связаны с этим днем, что он означает в народном календаре, и какой церковный праздник приходится на эту дату по старому стилю.

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Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

17 июня по новому стилю православная церковь в Украине вспоминает великомучеников Мануила, Савела и Исмаила.

Они были родными братьями и жили в IV веке в Персии. Их мать воспитала сыновей в христианской вере, а повзрослев, они поступили на службу к персидскому царю.

Позднее правитель направил братьев в Рим в качестве послов к императору Юлиану Отступнику. Там братьев пригласили на языческий праздник, где происходило жертвоприношение. Однако они отказались, открыто исповедуя веру во Христа. За это послов заключили в темницу и казнили.

По преданию, после этого персидский царь начал войну против Юлиана, и сам император вскоре погиб от руки святого великомученика Меркурия.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по юлианскому (старому) календарю - 17 июня верующие чтят память святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского.

Обычаи дня, что сегодня нельзя делать

Святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила в православной традиции считают покровителями семьи и укрепления веры. К ним обращаются с молитвами о семейном согласии, умении прощать обиды, поддержке в трудных жизненных обстоятельствах.

В народном календаре этот день известен как Мануйло и Савелий. В старину верили, что в это время солнце будто "замирает" в небе, землю окутывают густые туманы, а сам день становится одним из самых непростых в году. Его также связывали с появлением "мороков" - туманных явлений, и опасались, что в это время нечистая сила становится особенно активной, приближаясь к домам людей.

При этом день считается благоприятным для домашних дел: можно заниматься уборкой, стиркой, наведением порядка и избавляться от ненужных вещей. По народному поверью, стрижка волос в этот день помогает оставить в прошлом болезни, бедность и дурной глаз. В старину говорили: если хочешь перемен к лучшему - подстриги хотя бы кончики волос.

В этот день Церковь призывает избегать ссор, обид, сплетен, зависти, жадности, а также духовной и физической лени. Не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Особенно важно придерживаться христианских заповедей сейчас, когда продолжается Петров пост.

Согласно народным поверьям, в день Мануйло и Савелия соблюдают ряд запретов:

не дают деньги в долг, чтобы не столкнуться с финансовыми трудностями и не лишиться удачи;

не ругаются с родственниками и супругами - можно потерять счастье и благополучие;

не разбрасываются пустыми обещаниями и не пустословят - это считается предвестником болезней.

В целом стараются вести себя сдержанно, "тише воды и ниже травы", чтобы не привлечь беду.

Народные приметы о погоде 17 июня

Наблюдая за природой в этот день, наши предки пытались предсказать погоду и урожай на ближайшее время:

яркое солнце утром - следующий день будет пасмурным и ненастным;

багровый закат - к сильному ветру и ухудшению погоды;

яркая зарница на небе - к хорошему урожаю;

много звезд в ночном небе - к большому количеству теплых дней в году;

птицы держатся ближе к людям и домам - скоро начнется сильная буря.

Самой благоприятной приметой дня считается вечерняя радуга - она сулит хорошую погоду и теплое лето.

У кого именины 17 июня

По церковному календарю именины сегодня отмечают Соломон, Савелий.

Считается, что люди, рожденные в этот период, обладают сильным характером, настойчивостью и умением добиваться поставленных целей. Они ценят независимость, не любят подчиняться чужой воле и часто становятся лидерами. При этом такие люди обычно открыты в общении, легко находят общий язык с окружающими и дорожат близкими.

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