Звезда шоу 'Top Gear' сообщил о раке

Джереми также рассказал, как он себя чувствует сейчас.

Британский телеведущий Джереми Кларксон, известный по автомобильным программам Top Gear и The Grand Tour, рассказал о своем онкологическом заболевании.

В одном из эпизодов своего шоу Clarkson's Farm 66-летний мужчина объявил, что у него в мае диагностировали рак. Однако, как пишет BBC, он не сообщил никаких подробностей.

"На прошлой неделе я на короткое время исчез. Мне сделали биопсию, и оказалось, что это рак. Он агрессивный, но его обнаружили очень рано. Обещаю, всё будет хорошо", – подчеркнул Джереми.

Видео дня

Впоследствии журналист признался, что рак был в его простате. Мужчине уже сделали необходимую операцию и удалили опухоль.

"Простата, 10 % её мертвы. Те 10 %, где рак", – добавил Кларксон.

Что известно о Джереми Кларксоне

Джереми Кларксон – одна из самых известных телевизионных личностей в Великобритании. Он является звездой популярной автомобильной программы BBC Top Gear, которую вел с 2002 по 2015 годы. Впоследствии вместе со своими соведущими Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем продолжил работать в автошоу для Amazon – The Grand Tour. А уже в 2021 году журналист основал шоу Clarkson's Farm.

Напомним, ранее актер Дуэйн "Скала" Джонсон признался, что у него была угроза развития рака.

Вас также могут заинтересовать новости: