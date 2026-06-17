От режиссера 'Годзиллы против Конга': вышел трейлер экшн-триллера 'Идеальное оружие'

В украинский прокат фильм выйдет 3 сентября 2026 года.

Вышел украинский трейлер экшн-триллера "Идеальное оружие" (Onslaught) от студии A24, также известного на просторах интернета под названием "Натиск".

По сюжету, бывшая армейская снайперша, а теперь мать-одиночка, живет вместе с дочерью в заброшенном трейлерном городке. Ее новая мирная жизнь резко меняется, когда из секретного военного объекта вырывается отряд генетически модифицированных суперсолдат. Чтобы спасти семью, главная героиня вынуждена вернуться к своим боевым навыкам и вступить в борьбу с почти неуязвимым врагом.

Фильм сочетает в себе элементы экшена, триллера и научной фантастики. В центре сюжета – выходящий из-под контроля эксперимент и женщина, которая становится последней линией обороны между человечеством и созданным им идеальным оружием.

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Главную роль в фильме исполнила Адриа Архона, известная по сериалам "Нарко", "Андор" и "Настоящий детектив", а также по супергеройскому фильму "Морбиус", психологическому триллеру "Моргни дважды" и черной комедии "Наемный убийца".

Также в картине снялись Дэн Стивенс ("Красавица и чудовище", "Неидеальный мужчина", "Эбигейл", "Ритуал", "Годзилла и Конг: Новая империя", сериалы "Аббатство Даунтон", "Легион"), Майкл Бин ("Терминатор", "Чужие", "Бездна"), Дрю Старки ("Дьявол всегда здесь", "Восставший из ада", "Квир", сериалы "Внешние отмели", "Лаки"), Ребекка Холл ("Престиж", "Вики, Кристина, Барселона", "Железный человек 3", "Годзилла и Конг: Новая империя", сериал "Красота") и другие.

Режиссером картины выступил Адам Вингард, наиболее известный по фильмам "Тебе конец!", "Гость", "Годзилла против Конга" и "Годзилла и Конг: Новая империя".

Сценарий к фильму Вингард написал вместе со своим многолетним творческим партнером Саймоном Барреттом, который также работал над фильмами "Тебе конец!" и "Гость".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Green Light Films, в украинский прокат фильм выйдет 3 сентября 2026 года.

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