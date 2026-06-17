Не 40 и не 90 градусов: эксперты назвали идеальную температуру для стирки одежды

Многие годами стирают одежду при 40°C или даже 90°C, считая, что высокая температура гарантирует идеальную чистоту. Однако специалисты по гигиене утверждают, что такой подход давно устарел и может привести к лишним расходам и быстрому износу вещей.
По словам экспертов, современные порошки и другие средства для стирки эффективно работают даже при низких температурах, поэтому необходимость в горячей стирке для большинства вещей исчезла, пишет Newsweek. Отмечается, что температура 40°C долгое время была стандартом для ежедневной стирки. Однако сегодня специалисты называют этот режим скорее привычкой, чем реальной необходимостью.
Среди основных недостатков такой температуры:
- повышенное потребление электроэнергии;
- более быстрый износ тканей;
- отсутствие значительных преимуществ перед стиркой при 30°C;
- не всегда эффективное устранение бактерий и неприятных запахов.
Эксперты отметили, что для большинства повседневных вещей вполне достаточно более щадящих режимов.
Когда нужна стирка при 90°C
Программы с температурой 90°C специалисты рекомендовали использовать только в исключительных случаях – например, для медицинской одежды или сильно загрязненных вещей.
Высокая температура может:
- разрушать структуру ткани;
- сокращать срок службы одежды;
- существенно увеличивать расход электроэнергии;
- не давать заметного преимущества при обычной стирке.
Кроме того, использовать такой режим для повседневной одежды нецелесообразно.
Какая температура считается оптимальной
Согласно рекомендациям специалистов:
20–30°C - лучший вариант для большинства повседневных вещей;
30°C - универсальный режим для ежедневной стирки;
40°C - подходит для сильно загрязненной одежды и некоторых полотенец;
60°C - рекомендуется для нижнего белья, полотенец и вещей, требующих повышенной гигиены;
90°C - только для особых случаев.
Эксперты подчеркнули, что сегодня ключевую роль играет не температура воды, а правильно подобранное моющее средство и соответствующая программа стирки.
Особые правила для спортивной одежды
Отдельного подхода требует спортивная одежда из синтетических материалов. Специалисты советуют стирать такие вещи при температуре около 30°C и использовать специальные средства для устранения запахов.
Высокие температуры могут повредить эластичные волокна и ухудшить свойства ткани.
Таким образом, популярное правило "чем горячее вода, тем чище одежда" больше не соответствует современным реалиям. Для большинства вещей оптимальным выбором остается стирка при 30°C, которая помогает сохранить ткани, снизить расходы на электроэнергию и при этом обеспечивает качественное очищение.
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