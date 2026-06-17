Не 40 и не 90 градусов: эксперты назвали идеальную температуру для стирки одежды

Температура 40°C долгое время была стандартом для ежедневной стирки, но теперь этот режим является скорее привычкой, чем реальной необходимостью.

Многие годами стирают одежду при 40°C или даже 90°C, считая, что высокая температура гарантирует идеальную чистоту. Однако специалисты по гигиене утверждают, что такой подход давно устарел и может привести к лишним расходам и быстрому износу вещей.

По словам экспертов, современные порошки и другие средства для стирки эффективно работают даже при низких температурах, поэтому необходимость в горячей стирке для большинства вещей исчезла, пишет Newsweek. Отмечается, что температура 40°C долгое время была стандартом для ежедневной стирки. Однако сегодня специалисты называют этот режим скорее привычкой, чем реальной необходимостью.

Среди основных недостатков такой температуры:

Видео дня

повышенное потребление электроэнергии;

более быстрый износ тканей;

отсутствие значительных преимуществ перед стиркой при 30°C;

не всегда эффективное устранение бактерий и неприятных запахов.

Эксперты отметили, что для большинства повседневных вещей вполне достаточно более щадящих режимов.

Когда нужна стирка при 90°C

Программы с температурой 90°C специалисты рекомендовали использовать только в исключительных случаях – например, для медицинской одежды или сильно загрязненных вещей.

Высокая температура может:

разрушать структуру ткани;

сокращать срок службы одежды;

существенно увеличивать расход электроэнергии;

не давать заметного преимущества при обычной стирке.

Кроме того, использовать такой режим для повседневной одежды нецелесообразно.

Какая температура считается оптимальной

Согласно рекомендациям специалистов:

20–30°C - лучший вариант для большинства повседневных вещей;

30°C - универсальный режим для ежедневной стирки;

40°C - подходит для сильно загрязненной одежды и некоторых полотенец;

60°C - рекомендуется для нижнего белья, полотенец и вещей, требующих повышенной гигиены;

90°C - только для особых случаев.

Эксперты подчеркнули, что сегодня ключевую роль играет не температура воды, а правильно подобранное моющее средство и соответствующая программа стирки.

Особые правила для спортивной одежды

Отдельного подхода требует спортивная одежда из синтетических материалов. Специалисты советуют стирать такие вещи при температуре около 30°C и использовать специальные средства для устранения запахов.

Высокие температуры могут повредить эластичные волокна и ухудшить свойства ткани.

Таким образом, популярное правило "чем горячее вода, тем чище одежда" больше не соответствует современным реалиям. Для большинства вещей оптимальным выбором остается стирка при 30°C, которая помогает сохранить ткани, снизить расходы на электроэнергию и при этом обеспечивает качественное очищение.

Другие новости о стирке

Ранее экспертыобъяснили, когда стоит выбирать интенсивный режим стирки. Они предупредили, что этот сверхмощный режим подходит не для всех видов стирки.

Ранее сообщалось, что из-за некоторых ошибок черные вещи быстро выцветают. Эксаперты рассказали, как правильно их стирать.

Вас также могут заинтересовать новости: