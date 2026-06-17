Известная украинская певица рассказала о работе с Кондратюком

Много лет Игорь был продюсером артистки.

Украинская певица Наталья Валевская, которая недавно отпраздновала 45-летие, рассказала о работе с Игорем Кондратюком.

Не секрет, что много лет назад артистка стала победительницей проекта "Шанс". В первое время именно Кондратюк помогал развивать её карьеру и поддерживал во всём.

"Сегодня молодым артистам гораздо сложнее, потому что конкуренция невероятная. Каждую неделю выходят сотни новых песен. Внимание людей рассеяно, а проектов масштаба "Шанса", которые могли бы по-настоящему открыть нового артиста для всей страны, фактически нет. Поэтому я всегда с благодарностью вспоминаю тот период. Да, мы много работали сами, но если бы не Игорь Васильевич и его жена Александра, не факт, что звезды засияли бы так ярко. Мало кто знает, но в своё время именно благодаря Игорю Васильевичу у меня появилась квартира", – рассказала Наталья в интервью OBOZ.UA.

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По словам певицы, продюсер тогда одолжил ей деньги на жилье. Об этом поступке Валевская вспоминает так:

"Для меня это был очень важный поступок. Я приехала из небольшого города, родители никогда не были состоятельными, поэтому очень рано поставила себе цель – как можно скорее стать самостоятельной. И когда в жизни появляются люди, которые верят в тебя не только на словах, но и готовы поддержать делом – это запоминается навсегда. Для меня это была не просто финансовая помощь. Это был знак доверия, что в тебе видят перспективу. Это была пятизначная сумма. Квартиры в Киеве всегда стоили дорого".

Певица добавила, что через два года вернула долг и до сих пор считает Кондратюка важным человеком в своей жизни.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк раскрыл сумму своих годовых доходов.

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