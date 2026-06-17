Владимир Дантес неожиданно показался в образе жениха и 'взорвал' сеть (видео)

Поклонники в восторге.

Известный украинский певец и телеведущий Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) зажег в клипе к новому треку своего коллеги Монатика (MONATIK) "Тому що…".

В ролике он женился на певице KOLA (настоящее имя - Анастасия Прудиус), и этот образ пришелся по душе его фанатам. В комментариях к клипу продолжают его обсуждать:

"Этот образ Дантесу ужасно идет. Монатик тоже молодец, как без этого. Классно", "Дантес - то любовь", "Дантес и Монатик - это просто взрывная смесь таланта и харизмы! Трек залетает с первых секунд, а их энергетика вместе - настоящая пушка. Хочется слушать на повторе без конца!", "Дантес – красавчик".

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Что же касается новой работы Монатика, то, кроме него самого, Дантеса с KOLA, в клипе появились артисты Мишель Андраде и BRYKULETS (Иван Ищенко).

Как говорится в описании к ролику, трек "Тому що…" - это первая часть видеотрилогии, в которой "музыка и кино существуют нераздельно", а каждый герой – "отдельный символ и важная часть великой драматургии".

Вторая и третья части трилогии получили названия "НуМо" и "АнгелаМ".

"Это не три отдельных видеоработы, а три главы одной драматургии, где каждый последующий по-новому переосмысливает предыдущий, а финал переворачивает представление о том, что происходило с самого начала", - анонсировали у певца.

Напомним, ранее УНИАН писал о слухах, что Владимир Дантес и Кацурина больше не вместе.

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