Победительница 'Евровидения' DARA попала в новый скандал: при чем тут Ани Лорак

Это не первый скандал вокруг артистки после ее победы на конкурсе

Победительница международного песенного конкурса "Евровидение-2026", болгарская певица DARA собирается выступить на скандальном фестивале Dream Fest в Азербайджане вместе с предателями Украины и одиозными российскими исполнителями, которые поддерживают войну.

Соответствующую афишу опубликовали в Instagram мероприятия. Организаторы пообещали яркое выступление DARA с исполнением конкурсной песни "Bangaranga".

"Bangaranga уже покорила Европу, а теперь готовится покорить и Баку. 23 июля на сцене DREAM Fest - победительница "Евровидения 2026" Dara! Певица, чья энергия превращает каждое выступление в настоящий музыкальный взрыв", - говорится в сообщении.

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Компанию DARA на фестивале составят российские исполнители, публично поддерживающие войну против Украины, а также бывшие украинские артисты, связавшие свою дальнейшую карьеру с Россией. В программе заявлены Ани Лорак, Джиган, Artik & Asti, Егор Крид, Ирина Дубцова, Стас Михайлов и Алсу. В роли ведущей выступит еще одна предательница Украины - Регина Тодоренко, которая продолжает работать в российском шоу-бизнесе.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Филипп Киркоров заявил, что помогал готовить певицу DARA к "Евровидению-2026".

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