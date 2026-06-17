Комаров впервые за долгое время вышел на связь: как он выглядит сейчас

Ведущий отмечает свой день рождения.

Известный украинский журналист и ведущий проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который в прошлом году развелся с моделью Александрой Кучеренко после шести лет брака, впервые за долгое время вышел на связь с подписчиками.

Сегодня, 17 июня, он отмечает свой день рождения. Мужчине исполнилось 43 года. По случаю праздника звездный именинник опубликовал свои новые фото в Instagram.

"Сегодня мне 43. Очень нравится, как меняется с возрастом. С каждым новым днем рождения ты как будто становишься немного другим человеком, и особенно это стало заметно после 40. Безусловно, очень сильно ускоряет процесс "взросления" война. А еще лично у меня последние 4,5 года время как-то невероятно ускорилось: день, неделя, год – пролетают, по ощущениям, в каком-то турборежиме. Очень быстро", – написал ведущий, который заметно похудел.

Видео дня

Комаров также попросил подписчиков вместо подарков поддержать его благотворительную инициативу. Ведущий объявил об аукционе, на котором продает свой мотоцикл Kawasaki Drifter.

Напомним, ранее ведущий Дмитрий Комаров раскрыл "секрет" своего резкого похудения.

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