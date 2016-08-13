Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал "мыльной" оперой провокации РФ в Крыму против Украины.

Об этом говорится в комментарии Турчинова, обнародованном на его сайте.

Секретарь СНБО напомнил о продолжении нашумевшей кампании-фиаско российских спецслужб и горе-пропагандистов под названием "атака украинцев на Крым".

По последней версии официальных российских изданий, отряд отчаянных украинских разведчиков закладывал в Крыму уже не мины, а муляжи, чтобы проверить российских военных на бдительность. Затем россияне вели тяжелый бой с тремя украинскими группами спецназа на кладбище.

"Пресловутые российские военные понесли тяжелые потери и не смогли задержать ни одного украинского разведчика. Вместо этого российские пропагандисты жонглируют "именами" и "позывными" украинских "коммандос", которые "нанесли тяжелые увечия" российским войскам, преступно унизив их мощь и достоинство, и без потерь вернулись на Родину", - отметил Турчинов.

По словам секретаря СНБО, особенно ему понравился пассаж о том, что муляжи мин были сделаны из мыла и часов.

"Стоит отправить российским спецслужбам, военным и пропагандистам несколько ящиков с мылом для создания качественных муляжей и продолжения пропагандистских "мыльных" опер", - отметил Турчинов.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации "украинской агентурной сети" и задержании группы "диверсантов".

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил о бессмысленности и циничности обвинений России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

Секретарь СНБО Турчинов подчеркнул, что заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму является еще одним элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

12 августа российские СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах сообщили фамилии якобы сотрудников украинской разведки, которые были в составе так называемой "диверсионной группы", обнаруженной вблизи Армянска.

Также, по данным источника, один из "агентов" якобы должен был организовать закладку муляжей бомб в аэропорту Симферополя с целью проверить действия правоохранительных органов Крыма, подконтрольных РФ.

Сегодня в Министерстве обороны Украины заявили, что в Главном управлении разведки не существует лиц, которые, как утверждают российские спецслужбы, входили в состав так называемой крымской "диверсионной группы".