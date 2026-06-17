44-летний украинский ведущий окончил университет

У Александра теперь есть диплом магистра.

Известный украинский ведущий, звезда шоу "Хто зверху?" и "Я люблю Україну" Александр Педан, который получал второе высшее образование, завершил обучение.

Не секрет, что телезвезда учился в Украинском католическом университете (УКУ) по специальности "Публичное управление и администрирование". Кстати, в этом же вузе училась и его 21-летняя дочь. И на днях они получили свои дипломы и стали выпускниками. Александр теперь магистр, а Валерия – бакалавр.

"В этом году в УКУ стало на одного бакалавра и одного магистра больше. Не верится, что четыре года назад всё только начиналось. Теперь мы с Лерой оба выпускники! Спасибо за опыт, знания и людей, которых встретили на этом пути", – написал Педан и показал выпускные фото с дочерью в Instagram.

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Напомним, ранее Александр Педан ответил, есть ли у него бронь от мобилизации.

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