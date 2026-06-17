'Укрзализныця' запускает важный рейс между двумя крупными городами: как будет курсировать

Добраться из Днепра в Харьков и обратно можно на новом региональном рейсе.

"Укрзализныця" с 19 июня запускает новый региональный поезд, который будет осуществлять прямое сообщение между Днепром и Харьковом. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"Улучшаем сообщение между областными центрами Украины и возвращаем важный маршрут в обновленном формате. Отныне доехать из Днепра в Харьков и обратно можно на новом региональном рейсе №854/853 Днепр – Харьков – Днепр", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд №854 будет отправляться из Днепра в 08:17 и прибывать в Харьков в 12:29. В обратном направлении поезд №853 будет отправляться из Харькова в тот же день в 15:30, прибытие в Днепр – в 19:41. Таким образом, поездка из Днепра в Харьков займет четыре часа.

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На маршруте предусмотрены следующие остановки: Синельниково-2, Павлоград-1, Лозовая, Златополь, Мерефа, Харьков.

Билеты на поезда №854 Днепр – Харьков и №853 Харьков – Днепр уже доступны в приложении УЗ в разделе "Дальние".

"Укрзализныця" – последние новости

С 29 июня УЗ переходит на обновленное летнее расписание движения, адаптированное к повышенному сезонному спросу. Продажа билетов началась 9 июня, а расписание предусматривает расширение предложения на популярных маршрутах.

С 28 июня "Укрзализныця" запускает новый ежедневный поезд "Интерсити" по маршруту Днепр – Одесса. А также с 27 июня начнет курсировать новый ежедневный скоростной поезд "Интерсити" по маршруту Киев – Одесса.

"Укрзализныця" также назначила дополнительные рейсы в Карпаты и Закарпатье. В частности, в Рахов были назначены поезда 213/214 и 251/252 Киев–Рахов. Отправление из Киева 17, 19, 21 июня, из Рахова – 18, 20, 22 июня.

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