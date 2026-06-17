5 фраз, после которых люди начинают вас обожать

Секрет харизматичных людей заключается не в красноречии, а в умении слушать и правильно вести беседу.

Харизма – это не врождённый талант, как считают многие. На самом деле это набор навыков и привычек в общении, которые можно развить. К такому выводу пришла исследовательница поведения, психолог и эксперт по публичным выступлениям Ванесса Ван Эдвардс, пишет CNBC.

По её словам, самые харизматичные люди регулярно используют несколько простых фраз, которые помогают быстрее завоевать доверие, вызвать симпатию и оставить приятное впечатление после общения.

"Я надеялся, что встречу тебя"

Эксперт отмечает, что многие люди недооценивают, насколько их присутствие может быть важным для других.

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Эту фразу рекомендуют использовать во время встреч, вечеринок или других мероприятий. Она демонстрирует искреннюю радость от встречи и помогает собеседнику почувствовать себя важным.

"Тебе это понравится"

Еще один эффективный способ наладить контакт – поделиться чем-то, что соответствует интересам человека.

Так можно рекомендовать книги, фильмы, рестораны или интересные истории. По мнению эксперта, такая фраза показывает, что вы внимательны к предпочтениям собеседника.

"Как тебе это?"

Особую роль в харизме играет умение слушать.

Такие вопросы помогают человеку почувствовать, что его действительно слышат и понимают. Эксперт советует использовать их при обсуждении событий или достижений, которые важны для собеседника.

"Я всегда завершаю наши разговоры мыслью…"

Харизматичные люди не боятся открыто говорить о положительных впечатлениях от других. После этой фразы стоит сказать, что именно вы цените в человеке – его доброту, чувство юмора, мудрость или поддержку. Такой подход помогает укреплять отношения и оставляет теплые воспоминания о разговоре.

"Я давно хотел тебя кое о чем спросить"

По словам исследователя, люди любят чувствовать, что их мнение имеет значение.

Обращение за советом или экспертным мнением демонстрирует доверие и уважение к собеседнику. Причем этот прием работает как в профессиональной среде, так и в личном общении.

Главный секрет харизматичных людей заключается в другом – они внимательно слушают, искренне интересуются собеседником и дают ему возможность почувствовать себя услышанным и ценным.

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