Лобода избавилась от роскошного особняка в России: в сети засветили фото

Сообщается, что усадьбу приобрел один из крупных российских бизнесменов.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода избавилась от роскошного особняка на 1200 м² в России. Как пишет российский Telegram-канал Mash, артистка продала поместье в Подмосковье почти за 12 миллионов долларов (850 миллионов рублей).

Отмечается, что усадьбу приобрел один из крупных российских бизнесменов. Продать особняк в РФ Лобода пыталась с 2022 года после выезда из России с началом широкомасштабной войны в Украине.

Пока покупатель не нашелся, певица сдавала его в аренду более чем за 17,5 тысяч долларов в месяц.

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Светлана Лобода продала особняк в России - что известно

По данным россСМИ, в собственности Лободы был трехэтажный жилой дом в районе Николо-Урюпино с мебелью, отделкой, четырьмя спальнями, двумя столовыми, бассейном, джакузи, бильярдной и баром.

Кроме того, на участке расположены ухоженный сад с прудом, беседка с зоной барбекю, гостевой коттедж, дом для персонала, пост охраны, гараж на три автомобиля, 12 гостевых парковочных мест, а также система видеонаблюдения по всей территории.

Напомним, как писал УНИАН, на данный момент Светлана Лобода вместе с дочками живет в Латвии, гастролирует по Европе. Она продолжает исполнять русскоязычный репертуар и молчит о войне в Украине.

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