Турчинов о потерях армии РФ: Для режима Путина военные - пушечное мясо, а их родители - молчаливые рыбы
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал разрешение Верховного суда РФ засекречивать военные потери российской армии в мирное время «очередной попыткой Путина скрыть свои преступления».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.
«Попытки скрыть свои кровавые преступления всегда заставляют тиранов запрещать говорить правду. Агрессия, страх и ложь стали сущностью путинского режима. Сокрытие военных потерь - это демонстрация уничижительного отношения к военным, как к пушечному мясу, а к родителям погибших, - как в молчаливым рабам», - заявил Турчинов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что формулировка «военные потери в мирное время» для РФ являются вообще бессмыслицей: «Потому что, начиная с оккупации Крыма, Россия непрерывно ведет необъявленную войну и несет боевые потери».
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«Российская пропаганда и власть поставили гриф «секретно» на потери, которые они понесли во время агрессии на Донбассе, так же Путин будет скрывать свои потери во время войны на Ближнем Востоке», - отметил Турчинов.
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«Такова сущность тиранов, которые боятся собственного народа и скрывают от него правду о своих кровавых преступлениях», - сказал он, резюмировав, что чем кровавее режим, тем всегда ужаснее его конец, и Россия не будет исключением».
Как сообщал УНИАН, Верховный суд РФ подтвердил законность указа президента России Владимира Путина о засекречивании потерь личного состава вооруженных сил РФ в ходе спецопераций в мирное время.