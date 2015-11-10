Турчинов о потерях армии РФ: Для режима Путина военные - пушечное мясо, а их родители - молчаливые рыбы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

«Попытки скрыть свои кровавые преступления всегда заставляют тиранов запрещать говорить правду. Агрессия, страх и ложь стали сущностью путинского режима. Сокрытие военных потерь - это демонстрация уничижительного отношения к военным, как к пушечному мясу, а к родителям погибших, - как в молчаливым рабам», - заявил Турчинов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что формулировка «военные потери в мирное время» для РФ являются вообще бессмыслицей: «Потому что, начиная с оккупации Крыма, Россия непрерывно ведет необъявленную войну и несет боевые потери».

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«Российская пропаганда и власть поставили гриф «секретно» на потери, которые они понесли во время агрессии на Донбассе, так же Путин будет скрывать свои потери во время войны на Ближнем Востоке», - отметил Турчинов.

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«Такова сущность тиранов, которые боятся собственного народа и скрывают от него правду о своих кровавых преступлениях», - сказал он, резюмировав, что чем кровавее режим, тем всегда ужаснее его конец, и Россия не будет исключением».

Как сообщал УНИАН, Верховный суд РФ подтвердил законность указа президента России Владимира Путина о засекречивании потерь личного состава вооруженных сил РФ в ходе спецопераций в мирное время.