Представитель Вселенского патриархата заверил Порошенко, что Варфоломей I хочет помочь Украине

Представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей, архиепископ Тельмиский Иов встретился с Порошенко сегодня, 28 июля, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Архиепископ Тельмиский передал президенту приветствие от имени Вселенского патриарха Варфоломея i И от всей Константинопольской церкви и заверил в том, что Вселенский патриарх желает помочь Украине», - говорится в сообщении.

Архиепископ Иов проинформировал президента о работе комиссии Вселенского патриархата и рассмотрения вопроса о создании автокефальной украинской православной церкви.

«И хотя церковь и государство отделены, церковь и государства должны сотрудничать», - отметил архиепископ Иов.

Собеседники также обсудили роль государства и церкви в вопросе предотвращения использования религиозного фактора для дестабилизации ситуации в Украине.

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Президент отметил, что задачей власти было не дать возможности спровоцировать межрелигиозные и межконфессиональные конфликты, и выразил удовлетворение тем, как в эти дни сработали правоохранительные органы и «никому не дали обострить ситуацию».

Порошенко также поздравил Вселенский патриархат с успешным проведением Вселенского православного собора, который в прошлом месяце состоялся на Крите.

«Я думаю, что это утвердило и укрепило авторитет Его Святейшества в православном мире», - сказал президент и назвал этот Собор «совершенно новым явлением, которое представляет в правильном измерении ситуацию во вселенском православии».

Как сообщалось, Вселенский патриархат принял к рассмотрению обращение Верховной Рады Украины о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и сформировал комиссию, которая начала изучение этого вопроса.