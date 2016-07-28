Порошенко: Сторонников единой поместной церкви все больше, Украина ожидает помощи вселенского патриарха

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время мероприятий ко Дню крещения Киевской Руси – Украины сегодня на Владимирской горке в Киеве.

«Из Константинополя пришли первые епископы, священники. Из Царьграда Христова вера пришла в Киев на берега Днепра, и уже именно отсюда распространилась на другие восточнославянские земли и соседние народы. Константинопольская церковь для нас была, есть и будет Церковью-матерью, к которой мы, ее чада, обращались и будем обращаться за помощью, в том числе и в преодолении разделения, которое сегодня болит православным украинцам», - заявил Порошенко.

Читайте такжеПорошенко уверяет, что государство не будет давить на процесс создания единой церкви

Он отметил, что в этом году благодаря многолетним трудам его святейшества Варфоломея состоялся исторический Святой и Великий собор православной церкви, хотя его и пытались сорвать некоторые деструктивные силы

«За этот год как украинский президент я имел хорошую возможность встретиться с вселенским патриархом и твердо убедился, что его святейшество молится за Украину и думает над тем, как помочь нам решить наши проблемы», - отметил Порошенко.

«Сегодня я особенно рад приветствовать среди нас его достопочтенного представителя архиепископа Телмисского Иова. Господин Иов, добро пожаловать в Украину, передайте, пожалуйста, его святейшеству, что православная церковь в Украине крайне нуждается в безотлагательном внимании со стороны Вселенского Константинопольского престола, он единственный, кто способен помочь православным Украины объединиться и урегулировать канонический статус украинской церкви в структуре мирового православия», - заявил президент.

Также Порошенко констатирует, что все большее количество православных граждан Украины хотят иметь единую поместную автокефальную церковь.

Соціологічні опитування показують: дедалі більша кількість громадян бажають мати єдину помісну автокефальну церкву pic.twitter.com/oGxykiI9mh — Петро Порошенко (@poroshenko) July 28, 2016

«Социологические опросы показывают, что все большее количество православных граждан Украины хотят иметь, как это принято во всем православном мире и в большинстве православных стран, – единую поместную автокефальную церковь, церковь евхаристийно и молитвенно объединенную, но административно независимую от других церковных юрисдикций», - заявил Порошенко.

«Это исторический тренд, который не может обойти и Украину, наше государство», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 16 июня Верховная Рада обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

ВР просит патриарха издать Томос об автокефалии православной церкви, на основе которого она могла бы занять надлежащее место в семье поместных православных церквей.