Порошенко: Сторонников единой поместной церкви все больше, Украина ожидает помощи вселенского патриарха

09:48, 28 июля 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко ожидает помощи вселенского патриарха Варфоломея в урегулировании канонического статуса украинской церкви в структуре мирового православия.

@poroshenko

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время мероприятий ко Дню крещения Киевской Руси – Украины сегодня на Владимирской горке в Киеве.

«Из Константинополя пришли первые епископы, священники. Из Царьграда Христова вера пришла в Киев на берега Днепра, и уже именно отсюда распространилась на другие восточнославянские земли и соседние народы. Константинопольская церковь для нас была, есть и будет Церковью-матерью, к которой мы, ее чада, обращались и будем обращаться за помощью, в том числе и в преодолении разделения, которое сегодня болит православным украинцам», - заявил Порошенко.

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Он отметил, что в этом году благодаря многолетним трудам его святейшества Варфоломея состоялся исторический Святой и Великий собор православной церкви, хотя его и пытались сорвать некоторые деструктивные силы

«За этот год как украинский президент я имел хорошую возможность встретиться с вселенским патриархом и твердо убедился, что его святейшество молится за Украину и думает над тем, как помочь нам решить наши проблемы», - отметил Порошенко.

«Сегодня я особенно рад приветствовать среди нас его достопочтенного представителя архиепископа Телмисского Иова. Господин Иов, добро пожаловать в Украину, передайте, пожалуйста, его святейшеству, что православная церковь в Украине крайне нуждается в безотлагательном внимании со стороны Вселенского Константинопольского престола, он единственный, кто способен помочь православным Украины объединиться и урегулировать канонический статус украинской церкви в структуре мирового православия», - заявил президент.

Также Порошенко констатирует, что все большее количество православных граждан Украины хотят иметь единую поместную автокефальную церковь.

«Социологические опросы показывают, что все большее количество православных граждан Украины хотят иметь, как это принято во всем православном мире и в большинстве православных стран, – единую поместную автокефальную церковь, церковь евхаристийно и молитвенно объединенную, но административно независимую от других церковных юрисдикций», - заявил Порошенко.

«Это исторический тренд, который не может обойти и Украину, наше государство», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 16 июня Верховная Рада обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

ВР просит патриарха издать Томос об автокефалии православной церкви, на основе которого она могла бы занять надлежащее место в семье поместных православных церквей.

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