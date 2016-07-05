МИД приветствует принятие ПА ОБСЕ резолюций, в которых осуждается факт российской агрессии в Украине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В частности, в МИД приветствуют принятие двух важных резолюций, инициированных членами Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ - «Нарушение прав человека и основополагающих свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополь» и «Тридцатая годовщина Чернобыльской катастрофы», которые вошли в Тбилисскую Декларацию, принятую по итогам работы ассамблеи.

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В частности, в МИД обратили внимание, что резолюция «Нарушение прав человека и основополагающих свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополь» в очередной раз подтвердила факт осуществления Россией вооруженной агрессии против Украины, решительно осудила аннексию Крымского полуострова и нарушение Россией как государством-оккупантом основополагающих прав человека в оккупированном Крыму, в частности, запрет Меджлиса крымскотатарского народа, применение политических репрессий против крымских татар и этнических украинцев, в т.ч. похищения, убийства, пытки, тюремные заключения и тому подобное. Резолюция также призвала Россию освободить всех незаконно заключенных граждан Украины.

В то же время резолюция «Тридцатая годовщина Чернобыльской катастрофы» подчеркивает необходимость продолжения на национальном и международном уровнях приложения усилий по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, уменьшению ее влияния на здоровье населения, ослаблению ее экологических, социальных и экономических последствий и восстановлению пострадавших от радиации территорий.

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МИД также приветствует принятие резолюции Общего Комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности, в которой четко осуждается факт российской вооруженной агрессии против Украины, а также содержится призыв к развертыванию международной миротворческой операции под эгидой ООН и ОБСЕ и продолжение экономических и политических санкций против РФ до полного выполнения Минских договоренностей и прекращения незаконной оккупации АР Крым и города Севастополь.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что важным результатом 25-й сессии ПА ОБСЕ для Украины стало избрание ее представителя - председателя украинской парламентской делегации, народного депутата Украины Артура Герасимова заместителем руководителя Общего Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде.