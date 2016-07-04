В "дебрях" Рады разрабатывают законопроект о выборах на оккупированных территориях - нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам Березюка, “сейчас разрабатывается закон в дебрях Рады, и мне очень любопытно знать, кто поручил Комитету по правосудию и его председателю (речь идет о Комитете ВР по вопросам правовой политики и правосудия и его председателе Руслане Князевиче - УНИАН) разрабатывать закон о выборах на оккупированных территориях”.

Читайте такжеСавченко об изменениях в Конституцию в части Донбасса: надо вносить в ближайшее время

Как подчеркнул Березюк, сегодня еще не подписаны законы, принятые ВР предыдущего созыва, касающиеся амнистии сепаратистов. По его словам, в то же время до сих пор не принят законопроект, который бы амнистировал защитников государства.