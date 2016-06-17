В АП назвали "красные линии" избирательного процесса на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

«Выборы на оккупированных территориях никогда не происходят, поэтому выборы должны проходить согласно украинскому законодательству и базовым принципам БДИПЧ ОБСЕ, это - во-первых. Во-вторых – вопросы, связанные с разработкой избирательного законодательства, – это вопросы компетенции нашей Верховной Рады», - заявил он.

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«Что касается нас как советников (глав государств «нормандской четверки» - УНИАН), то мы в соответствии с Минском обсуждали модальности такого избирательного процесса, то есть мы обсуждали те «красные линии», которые должны быть обязательно соблюдены, которые для нас, для Украины принципиально важны», - сказал Елисеев и добавил: «Очень хорошо и примечательно, что абсолютно четко наша позиция была поддержана со стороны наших партнеров».

По его словам, «красные линии» – это вопросы, связанные с выводом войск, обеспечением безопасности выборов с участием политических партий, обеспечением прав внутренне перемещенных лиц принимать участие в выборах. «Мы эти модальности обсуждали, и мы будем дальше двигать этот процесс», - подчеркнул Елисеев.

Как сообщал УНИАН, в Минске 15 июня состоялись консультации внешнеполитических советников лидеров "нормандской четверки".