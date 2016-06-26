В СЦКК опровергают "фейк" об обстрелах подразделениями ВСУ жилых кварталов Донецка

Об этом говорится в размещенном на странице штаба АТО в Facebook сообщении пресс-офицера СЦКК Виталия Иванова.

Отмечается, что 24 июня на сайте «администрации города Донецка» была размещена информация о якобы обстрелах жилого фонда города Вооруженными силами Украины, позже пророссийские информационные ресурсы написали, что в результате обстрела были повреждены жилые дома и детская поликлиника.

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Как заявил пресс-офицер, проведенный детальный анализ фотофиксации одного из эпизодов обнародованной информации подтвердил подозрения, что незаконные вооруженные формирования в очередной раз прибегли к очередной циничной провокации и сами обстреляли поликлинику №3 городской больницы №25, находящейся по адресу: ул. Бирюзовая, 35а.

Установлено, что обстрел велся с северо-восточного направления, то есть абсолютно с противоположной стороны от мест расположения сил АТО.

Вместе с тем, согласно данным СЦКК, в ночь с 23 на 24 июня 2016 года, российская сторона Центра не зафиксировала фактов обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

Выводы украинской стороны СЦКК в своем отчете от 25 июня подтвердила и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

«Итак, и украинская сторона, и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые непосредственно проводили разбор указанного выше обстрела жилых кварталов города Донецк, единодушны в своих выводах - обстрел жилого дома по адресу: г. Донецк, ул. Бирюзовая 35а был осуществлен из направления и места, где украинские Вооруженные Силы, к сожалению, пока отсутствуют», - отмечается в сообщении СЦКК.