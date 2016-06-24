ДРГ боевиков пыталась прорваться в промзону Авдеевки, есть раненые - бойцы АТО

Об этом рассказали бойцы, которые удерживают промзону, передает "Украинская правда".

"Она начали бить по нас где-то в 10 вечера. Начали бить из РПГ, СПГ, а затем начали использовать 82 мм", - рассказали бойцы.

"А где-то в полночь начали летать большие – от 120 мм и выше. В общем прилетело где-то 74 штуки", - рассказали бойцы.

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"А потом все стихло, их ДРГ пыталась прорваться на нашу территорию. Подробности рассказывать не будем, но могу сказать, что все закончилось где-то в 4 утра и через свет ДРГ отошла", - рассказал боец.

По его словам, в результате обстрелов есть двое легких раненых обломками.

"У боевиков тоже есть раненые", - добавили бойцы.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники миссии ОБСЕ и украинские офицеры Совместного центра координации и контроля 23 июня изучали последствия ночного обстрела Авдеевки (Донецкая область) боевиками из тяжелой артиллерии.