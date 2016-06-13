Гройсман: через 10 лет Украина будет в Евросоюзе
Украина через 10 лет станет членом Европейского Союза, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе 5-го украинско-шведского делового форума.
"В Европейском Союзе. У нас будут евроскептики и еврооптимисты, но мы будем в Евросоюзе", - ответил он на вопрос о том, где будет Украина через 10 лет.
Он также сообщил, что на текущий момент задачей правительства является создание условий для инвестиций в Украину.
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"Задача правительства - сделать умные регулирования, сделать систему стабильной, чтобы вы могли прогнозировать инвестиции в экономику, - сказал Гройсман. - У меня нет сомнений в том, что мы создадим условия, чтобы можно было вкладывать средства".
В этом контексте Гройсман напомнил, что Украина уже приняла достаточное количество законодательных инициатив в сфере противодействия коррупции и в ближайшее время намерен реализовать судебные преобразования, которые необходимы для улучшения инвестиционного климата в стране.