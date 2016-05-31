Савченко в Раде: нардеп сняла собственное изображение с трибуны, вспомнила погибших на Майдане и Донбассе, спела гимн (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, после своего первого выступления в парламенте она отметила, что снимает плакат с собственным изображением и призывом освободить ее, а взамен разместит здесь плакат с изображением других украинских политзаключенных, удерживаемых Россией.

Депутат сорвала плакат со своим изображением и прикрепила другой, на котором расположены маленькие рисованные портреты украинских политзаключенных и надпись "Свободу узникам Кремля!".

Депутаты встретили это аплодисментами.

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Кроме того, в зале Рады Савченко заявила, что не позволит парламентариям забыть погибших на Майдане и на востоке Украины.

Савченко подчеркнула: "Ничто не забыто, никто не забыт и ничего не прощено".

По ее словам, "народ Украины не даст нам сидеть в этих креслах, если мы будем предавать их. Украина - превыше всего. А для нас, кто сидит в этом зале, Украина превыше жизни каждого из нас".

Савченко также попросила прощения у матери Вадима Пугачева: "Извините, что я жива, а Ваш сын мертв" (УНИАН: к убийству украинского бойца Пугачева на Луганщине причастны российские диверсанты Александр Александров и Евгений Ерофеев).

Также она попросила прощения у всех тех, чьи родные погибли, защищая суверенитет Украины.

В завершение выступления Савченко спела гимн Украины, и к ней присоединились другие народные депутаты.