Адвокат Фейгин просит Путина отпустить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в РФ

Об этом говорится в его открытом письме в адрес президента РФ, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

"Обстоятельства помилования Савченко и дальнейший её обмен на Ерофеева и Александрова 25 мая 2016 года внушили определённые надежды на разрешение ситуации с другими осуждёнными украинскими гражданами, остающимися в РФ. В числе их: Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Алексей Чирний, Николай Карпюк, Станислав Клых, Валентин Выговский, Сергей Литвинов, Хайсер Джемилев, Александр Костенко и ряд других", - написал Фейгин.

Он убежден, что "всё это последствия действий нашей страны на Востоке Украины и в Крыму".

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"Ведь появление этих украинцев в российских тюрьмах - вывезенных насильно, арестованных и привлечённых к уголовной ответственности - имеет политические первопричины. Процессуальная форма была лишь фасадом решения амбициозных политических задач высшего руководства страны. Дело Надежды Савченко беспристрастно и неотвратимо это доказало. Разве нет?", - подчеркнул защитник.

По словам Фейгина, наличие политзаключенных в РФ - это позор для страны, полагающей себя цивилизованной.

"Таким же постыдным фоном войны на Донбассе стала оголтелая украинофобия в отечественных СМИ, развязанная в угоду интересам власти и с прямого их попустительства. Эта уродливая пропаганда стала дополнительным мотивом для издевательств над украинскими политзаключёнными в российских тюрьмах. Несомненно, в Ваших возможностях наконец уже избавить от подобных вещей российское общество. Обращаюсь к Вам с призывом отпустить (обменять), прямо теперь, вышеуказанных граждан Украины, и тем самым закончить всё это", - подчеркнул адвокат.

Напомним, 29 мая Порошенко заявил о достижении предварительной договоренности с РФ относительно возвращения политзаключенных Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко.