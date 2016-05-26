"Обменный материал есть": Фейгин рассказал о плененных на Донбассе военных РФ, кроме Ерофеева и Александрова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя вчерашний обмен Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

"Я думаю... Нужно решать все остальные "кейсы" не одиночно, не по отдельности, как в случае с Савченко, а коллективно. Нужно решать, чтобы сразу отдали не одну Савченко за двух Ерофеева и Александрова, а, условно говоря, всех десять за десять, содержащихся здесь. А я точно знаю из первоисточника, что здесь есть еще российские военнослужащие в Украине, которые попали в плен в результате и в ходе боевых действий на Донбассе. Это означает, что обменный материал есть, и переговоры вести можно", - заявил Фейгин.

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При этом за подробностями он посоветовал обратится к президенту Украины Петру Порошенко.

"К сожалению, это вам надо обратиться к вашему президенту", - сказал Фейгин.

Как сообщал УНИАН, Голосеевский районный суд Киева 18 апреля приговорил задержанных на Донбассе Ерофеева и Александрова к 14 годам лишения свободы каждого.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об их помиловании.

25 мая состоялся обмен Ерофеева и Александрова на незаконно осужденную в РФ украинскую летчицу и народного депутата Надежду Савченко.

В тот же день Порошенко вручил Савченко орден "Золотая звезда Героя Украины". Указ о присвоении ей звания "Герой Украины" был подписан 2 марта 2015 года.