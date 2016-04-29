Украина призывает СБ ООН потребовать от России восстановления прав крымских татар

Об этом заявил заместитель министра – руководитель аппарата Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Представитель МИД обратил внимание, что культура и язык крымских татар оказались под угрозой исчезновения после оккупации Россией Крыма, а деятельность Меджлиса была запрещена.

Он также проинформировал, что оккупационная власть открыла около 130 уголовных дел против крымских татар, 20 представителей крымских татар были похищены, а 9 - пропали без вести.

"Я призываю Совет безопасности потребовать от Российской Федерации восстановления прав крымских татар", - заявил Пристайко.

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля подконтрольный РФ Верховный суд Крыма признал объединение "Меджлис крымскотатарского народа" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Иск подала так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация крымских татар настроена на антироссийскую деятельность.

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Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

В Крымской правозащитной группе заявили, что применение к Меджлису крымскотатарского народа норм «антиэкстремистского» законодательства России грозит уголовными преследованиями не только членам организации, но и другим представителям крымскотатарского народа.