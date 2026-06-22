Эти электромобили раскупают украинцы: названы самые популярные новые и ввезенные модели

В мае украинский автопарк пополнился 2652 электромобилями (BEV). Такие данные приводит "УкрАвтопром".
Лидерами по количеству регистраций электромобилей стали:
- Киев – 324 шт. (53 % подержанных).
- Львовская область – 271 шт. (92 % подержанных).
- Киевская область – 213 шт. (73% подержанных).
- Ривненская область – 202 шт. (95 % подержанных).
- Волынская область – 195 шт. (95% подержанных).
В сегменте новых электромобилей большой популярностью традиционно пользуются автомобили китайских брендов. К уже привычному BYD добавился бренд ORA, машины которого отличаются ярким ретро-дизайном.
Среди новых электромобилей лидерами стали:
- в Киеве – Toyota bZ4X;
- во Львовской области – BYD Leopard 3;
- в Киевской области – BYD Sea Lion 06 EV;
- в Ривненской области – Volkswagen ID.4;
- в Волынской области – ORA 03.
Что касается ввезенных из-за рубежа подержанных электромобилей, то здесь украинцы отдают предпочтение проверенным моделям от Tesla, а также доступному Nissan Leaf, который для многих стал входным билетом в мир электромобилей.
Среди импортированных подержанных электромобилей лидерами оказались:
- в Киеве и Киевской области – Tesla Model Y;
- во Львовской области – Tesla Model 3;
- в Ривненской области и на Волыни – Nissan Leaf.
Автомобильный рынок Украины – последние новости
В мае украинский рынок новых легковых автомобилей пополнился примерно на 5,5 тысячи единиц. Из этого объема 63% продаж пришлось на частных покупателей, тогда как доля юридических лиц составила 37%.
В частном сегменте самой популярной моделью стала Mazda CX-5, тогда как в корпоративных продажах с существенным отрывом лидирует Renault Duster.
Кроме того, в течение мая в Украине было зарегистрировано около 3,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Наибольший спрос среди них традиционно пришелся на автомобили с бензиновыми двигателями.