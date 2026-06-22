Эти электромобили раскупают украинцы: названы самые популярные новые и ввезенные модели

Среди новых электромобилей киевляне отдают предпочтение Toyota bZ4X.

В мае украинский автопарк пополнился 2652 электромобилями (BEV). Такие данные приводит "УкрАвтопром".

Лидерами по количеству регистраций электромобилей стали:

Киев – 324 шт. (53 % подержанных). Львовская область – 271 шт. (92 % подержанных). Киевская область – 213 шт. (73% подержанных). Ривненская область – 202 шт. (95 % подержанных). Волынская область – 195 шт. (95% подержанных).

В сегменте новых электромобилей большой популярностью традиционно пользуются автомобили китайских брендов. К уже привычному BYD добавился бренд ORA, машины которого отличаются ярким ретро-дизайном.

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Среди новых электромобилей лидерами стали:

в Киеве – Toyota bZ4X;

во Львовской области – BYD Leopard 3;

в Киевской области – BYD Sea Lion 06 EV;

в Ривненской области – Volkswagen ID.4;

в Волынской области – ORA 03.

Что касается ввезенных из-за рубежа подержанных электромобилей, то здесь украинцы отдают предпочтение проверенным моделям от Tesla, а также доступному Nissan Leaf, который для многих стал входным билетом в мир электромобилей.

Среди импортированных подержанных электромобилей лидерами оказались:

в Киеве и Киевской области – Tesla Model Y;

во Львовской области – Tesla Model 3;

в Ривненской области и на Волыни – Nissan Leaf.

Автомобильный рынок Украины – последние новости

В мае украинский рынок новых легковых автомобилей пополнился примерно на 5,5 тысячи единиц. Из этого объема 63% продаж пришлось на частных покупателей, тогда как доля юридических лиц составила 37%.

В частном сегменте самой популярной моделью стала Mazda CX-5, тогда как в корпоративных продажах с существенным отрывом лидирует Renault Duster.

Кроме того, в течение мая в Украине было зарегистрировано около 3,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Наибольший спрос среди них традиционно пришелся на автомобили с бензиновыми двигателями.

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