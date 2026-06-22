Россияне ударили по одному из производств компании 'Генерал Черешня'

В настоящее время компания продолжает оценивать масштабы нанесённого ущерба и определяет объём восстановительных работ.

Одно из производств украинской компании "Генерал Черешня", занимающейся оборонными технологиями, получило повреждения в результате российской атаки. Об этом сообщил основатель компании Ярослав Гришин.

По его словам, в результате удара никто из сотрудников не пострадал.

"Главное - все наши сотрудники живы и здоровы. Это самое важное. Это война. Мы были готовы к таким событиям. Врагу не удастся нас остановить. Наоборот, мы продолжаем работать в турбореактивном режиме 24/7, чтобы как можно быстрее и болезненнее ответить", - подчеркнул он.

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В настоящее время компания продолжает оценивать масштабы нанесённого ущерба и определяет объём восстановительных работ.

В "Генерал Черешня" отмечают, что заранее готовились к подобным рискам, учитывая систематические попытки России наносить удары по украинскому оборонно-промышленному комплексу.

Ярослав Гришин подчеркивает, что компания продолжает выполнять свои обязательства и поддерживает производственные процессы, несмотря на последствия атаки.

"Все восстановится. Железо и техника - ничто по сравнению с людьми. Мы работаем и готовы делать еще больше", - добавил он.

Отмечается, что российские войска регулярно атакуют украинские оборонные предприятия, пытаясь снизить темпы производства вооружения и военной техники. В то же время украинские производители продолжают наращивать объемы производства и обеспечивать Силы обороны необходимыми технологическими решениями даже в условиях постоянной угрозы поражений.

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