У берегов Крыма произошла серия сильных землетрясений (карта)

Самое сильное из землетрясений имело магнитуду 3,8.

Сегодня утром, 22 июня, у побережья Крыма зафиксировали целую серию землетрясений. Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля.

Как сообщается, всего за утро уже зафиксировали 4 землетрясения. Первое произошло в 5:09, а последнее – в 7:11.

Магнитуда самого слабого землетрясения составила 3,3, а самое сильное землетрясение имело магнитуду 3,8.

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По данным ученых, эпицентр находился в Черном море на глубине 16–25 км. По классификации эти землетрясения относятся к ощутимым.

По данным крымских Telegram-каналов, толчки ощущались в разных районах Севастополя.

Землетрясения в Крыму – что известно

В ночь на 10 февраля в акватории Черного моря у побережья Краснодарского края и Крыма было зафиксировано два землетрясения. По мнению капитана 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрея Рыженко, подобные сейсмические явления потенциально могут влиять на работу российского флота и прибрежной инфраструктуры.

Эксперт отметил, что Крым и прилегающие районы относятся к зонам повышенной сейсмической активности. Он напомнил о мощных землетрясениях 1927 года, которые привели к повреждениям на побережье и даже вызвали цунами в Черном море. Хотя толчки магнитудой 4,8 не являются критическими, они хорошо ощущаются в регионе.

Риженко также обратил внимание на геологические особенности Черного моря, в частности на выходы газа с морского дна, которые могут затруднять работу гидроакустических систем. По его словам, сильные землетрясения способны негативно влиять как на морскую экономику, так и на военно-морские возможности страны-агрессора.

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